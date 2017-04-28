Центробанк РФ отозвал лицензию у «Владпромбанка»

Москва, , 08:52 — REGNUM Банк России с 28 апреля отозвал лицензию у кредитной организации ООО «Владпромбанк» (г. Владимир), сообщается на сайте регулятора

«Владпромбанк» реализовывал различные схемы сомнительных операций клиентов, в том числе осуществляемых по счетам компаний, бизнес которых связан со сделками с драгоценными металлами.

В кредитном учреждении назначена временная администрация.

ООО «Владпромбанк» — участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем.

Согласно данным отчетности, по величине активов «Владпромбанк» занимал 287 место в банковской системе Российской Федерации.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля Банк России отозвал лицензии еще у двух кредитных организаций — КБ «Международный строительный банк» (г. Москва) и банка «СИБЭС» (г. Омск).