ЦБ РФ лишил лицензии «Международный строительный банк»
Кредитная организация не является участником системы страхования вкладов
Москва, 28 апреля 2017, 08:44 — REGNUM Банк России с 28 апреля отозвал лицензию у кредитной организации КБ «Международный строительный банк» (г. Москва), сообщается на сайте регулятора.
Проблемы у банка возникли вследствие использования крайне рискованной бизнес-модели и низкого качества значительной части активов.
При этом в деятельности банка прослеживались недобросовестные действия его руководства и собственников.
В связи с этим возник острый дефицит ликвидности. «Международный строительный банк» фактически утратил способность выполнять в полном объеме свои обязательства перед кредиторами.
Согласно данным отчетности, по величине активов «Международный строительный банк» занимал 423 место в банковской системе Российской Федерации.
Кредитная организация не является участником системы страхования вкладов.
Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 28 апреля, Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций еще у одного банка — «СИБЭС» (г.Омск).
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