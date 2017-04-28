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«Нефть в шаге от пропасти»

Экономика

Brent может нацелиться на снижение до уровня $50

Москва, 28 апреля 2017, 08:40 — REGNUM  Котировки марки Brent 27 апреля падали до уровня 51,20. Давление на энергоноситель по-прежнему оказывают опасения переизбытка предложения на мировом рынке, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

«Минэнерго США фиксирует продолжающийся рост добычи. С середины 2016 года рост составил около 10%. Естественно, что это частично нивелирует эффект от мер по сокращению, предпринимаемых ОПЕК+.

Таким образом, растут шансы на то, что даже если картель примет решение продлить действие пакта, освободившуюся нишу займет нефть от стран, не участвующих в соглашении и баланс так и не будет достигнут», — пояснила Рогова.

«28 апреля будут опубликованы данные по числу работающих буровых установок в США. Если их число продолжит расти, нефть останется под давлением. Brent может нацелиться на снижение в район уровня 50 долларов за баррель», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, 28 апреля мировые цены на нефть заметно растут в рамках коррекции после достижения минимальных отметок с марта в ходе торгов 27 апреля. Стоимость на нефть марки Brent выросла на 1,06% — до $52,37 за баррель. Цена на нефть марки WTI поднялась на 1,16% — до $49,54.

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