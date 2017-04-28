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«Шансы на снижение рубля возрастают»

Экономика

Ближайшей целью станет уровень 57,40

Рубль
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Рубль

Москва, 28 апреля 2017, 08:33 — REGNUM  Российская валюта 27 апреля предпринимала попытки расти к доллару. Пара USD/RUB падала до отметки 56,66, но затем вернулась в область 57,00. Рубль пользуется слабостью доллара, который немного разочарован налоговой реформой Трампа, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

«Также умеренную поддержку российская валюта получает со стороны снижения ожиданий по агрессивному смягчению монетарной политики Банком России. Но вероятность снижения ставки на 0,25% остается. Кроме того, цены на нефть падают, а налоговый период уходит в прошлое», — пояснила Рогова.

«Таким образом, 28 апреля шансы на снижение рубля возрастают, как минимум, на фоне фиксации прибыли в преддверии длинных выходных. Ближайшей целью станет уровень 57,40», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 28 апреля Центробанк РФ повысил официальный курс доллара США к рублю на 66 копеек до 561,97 рубля. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 62,16 рубля что выше предыдущего дня на 66 копеек.

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