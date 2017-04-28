United Airlines и насильно снятый с рейса пассажир пошли на мировую

Вашингтон, , 08:19 — REGNUM Американская авиакомпания United Airlines, оказавшаяся в центре скандала после применения насилия к пассажиру, заключила с мужчиной досудебное соглашение. Об этом сообщает телекомпания CNN.

Договор позволит перевозчику избежать судебного разбирательства. Пострадавший пассажир получит от компании крупную сумму.

Размер компенсации не уточняется, однако, по оценкам телекомпании, речь может идти по меньшей мере об $1 млн.

Кроме того, United Airlines объявила о том, что пассажиры, согласившиеся уступить свои места другим людям в случае так называемого овербукинга, будет получать компенсацию в размере $10 тыс. Овербукинг, или «избыточное бронирование» — ситуация, когда количество мест в самолете оказывается меньше числа проданных билетов.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля в аэропорту Чикаго нескольких пассажиров рейса United Airlines попросили покинуть самолет в связи с нехваткой мест. Один из них отказался выходить, тогда сотрудники службы безопасности, по сути, избили мужчину и выволокли из лайнера.

Позже выяснилось, что пострадавшим оказался врач Дэвид Дао, американский гражданин азиатского происхождения. Тысячи пользователей интернета выразили мужчине сочувствие и были возмущены действиями компании.

В середине апреля представители United Airlines сняли с рейса молодую пару, летевшую на Коста-Рику отметить свою свадьбу. Поводом стало то, что жених и невеста пересели на свободные места в салоне, которые оказались дороже из-за повышенной комфортности.

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