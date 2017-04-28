«Поведение рубля зависит от настроения ЦБ»

Москва, , 08:16 — REGNUM Основное событие сегодняшнего дня (28 апреля) — заседание Центробанка РФ и его решение по ключевой ставке. Главная интрига в размере понижения ставки, поскольку само решение регулятор анонсировал пару дней назад, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Предполагается, что если сокращение составит стандартные 25 базисных пунктов, рубль почти не реагирует на это действие. Если же снижение ставки произойдет на 50 базисных пунктов, это спровоцирует ослабление российской валюты и рост курса доллара.

Вариант с резким и масштабным снижением ключевой ставки базовым сценарием не является, но вероятность его реализации достаточно высокая. Центробанку нужно «убить» трех зайцев сразу: ослабить рубль, сделать carry trade менее интересным и избавиться от давления лобби. Основной прогноз — сокращение ставки до 9,5% годовых с текущих 9,75% годовых.

До сих пор паре доллар/рубль не удается закрепиться выше 57,50. Это ограничивает потенциал дальнейшего восхождения инструмента. 28 апреля торги для доллара пройдут в пределах отметок 56,85−57,75 рубля, сопротивление стоит все там же, около 57,50. Для евро сессия состоится в границах 61,80−62,45 рубля.

Напомним, 27 апреля, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 19 копеек (-0,3%) до 56,97 рубля, курс евро отступил на 38 копеек (-0,6%), до 61,95 рубля.

Центральный банк России с 28 апреля повысил официальный курс доллара США к рублю на 66 копеек до 561,97 рубля. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 62,16 рубля что выше предыдущего дня на 66 копеек.