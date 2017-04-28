ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «СИБЭС»

Москва, , 08:06 — REGNUM Банк России с 28 апреля отозвал у омского банка «СИБЭС» лицензию на осуществление банковских операций и назначил временную администрацию. Об этом сообщается на сайте регулятора.

«В деятельности банка установлено проведение «фиктивных» операций по замене активов, целью которых являлось сокрытие значительной недостачи денежных средств в кассе и реального финансового положения банка», — говорится в сообщении.

В ЦБ также отметили, что из кредитной организации «выводились активы» при «манипулировании отчетными данными», что регулятор счел признаками преднамеренного банкротства.

«Банк России неоднократно применял в отношении кредитной организации меры надзорного реагирования, включая ограничения на привлечение вкладов населения, — говорится в сообщении. — До настоящего времени руководством и собственниками банка не предприняты действенные меры по нормализации его деятельности».

Отметим, что на 1 апреля 2017 г. банк «СИБЭС» по величине активов занимал 352-е место в банковской системе РФ.