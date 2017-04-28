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Сезон навигации речного транспорта открыт в Барнауле

Экономика

Поездки по Оби пассажирам речного транспорта обойдутся от 38 до 138 рублей

Обь в районе Барнаула
Иллюстрация: Светлана Шаповалова
Обь в районе Барнаула

Барнаул, 28 апреля 2017, 08:00 — REGNUM  Сегодня, 28 апреля, в Барнауле открыт сезон навигации речного транспорта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Алтайречфлоте. Новые тарифы на проезд уже утверждены.

По данным Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов, их рост определен ниже экономически обоснованного уровня и составляет составил 6%. Субсидии из бюджета Алтайского края на возмещение этих затрат превышают 8 миллионов рублей. Из бюджета Барнаула объем субсидии на эти же цели составляет 700 тысяч рублей.

В зависимости от пункта назначения (открыто 5 маршрутов), поездка на речном транспорте взрослому пассажиру обойдется в сумму от 38 до 138 рублей. Самой дорогой будет поездка из Барнаула до Кокуйского (полный билет — 138 рублей, детский билет — 69 рублей). Билет для взрослых до Бобровки стоит 48 рублей (детский — 24 рубля). Полный билет до Рассказихи стоит 72 рубля (детский 36 рублей). В Затон речным транспортом можно добраться за 26 рублей (взрослым) и за 13 рублей (детям). Самый дешевый проезд (полный билет — 38 рублей, детский билет — 19 рублей) Барнаульский речной порт предлагает вЗеленый Клин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 24 апреля сезон навигации речного транспорта стартовал в Московской области. Стоимость проезда на маршрутах составит от 26 рублей 50 копеек до 65 рублей 50 копеек. Сохранятся скидки на билеты для льготных категорий граждан.

Читайте ранее в этом сюжете: Навигация в Подмосковье откроется 24 апреля

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Речной пассажирский транспорт
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