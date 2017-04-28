На Чукотке автомобили покупают только в кредит

Анадырь, , 07:49 — REGNUM Долю автокредитов в объёме рынка продаж машин на Чукотке в I квартале 2017 года эксперты Национального бюро кредитных историй оценили в 100%, и это первое место в РФ. Второе у республики Тыва, а на третьем — Якутия с результатом 75,2% купленных в долг авто, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании данных НБКИ.

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В списке ТОП-10 в рейтинге регионов, созданном на основании доли кредитных автомобилей на рынке, также находится Камчатка, где 71,1% машин жители в I квартале 2017 года покупали в долг. В количественном выражении статистика выглядит так: жители Чукотки за три месяца приобрели 8 машин (в 2 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года), Якутии — 297 (на 38% больше), Камчатки — 69 (на 32,7% больше).

«Вот уже второй квартал подряд мы наблюдаем рост продаж автомобилей по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, — комментирует данные исследования исполнительный директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов. — Что касается роста доли кредитных автомобилей в структуре рынка, то он во многом обусловлен реализацией госпрограммы льготного автокредитования, действие которой было продлено и на 2017 год. Таким образом, автокредитование остается для банков одним из достаточно привлекательных продуктов розничного кредитования, а для граждан — одним из наиболее доступных способов приобретения автомобилей».

Как сообщало ИА REGNUM, автовладельцы в ДФО в подавляющем большинстве случаев приобретают подержанные автомобили, новые машины выбирают лишь несколько процентов покупателей. Но на Чукотке доля подержанных авто меньше — по-видимому, доставлять туда не новые машины невыгодно.