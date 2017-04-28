Алтайский край намерен наращивать аграрный потенциал

Барнаул, , 07:25 — REGNUM Результаты Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 — 2020 годы признаны весьма успешными. Такой вывод можно сделать из выступления премьер-министра Дмитрия Медведева в ходе состоявшегося накануне, 27 апреля, заседания. Подробности сообщает официальный сайт Алтайского края со ссылкой на губернатора Александра Карлина, принявшего участие в обсуждении этой программы.

Дмитрий Медведев обратил внимание собравшихся на полученный урожай зерновых и зернобобовых, который стал рекордным за последние 25 лет. Глава правительства отметил и значительно подросший уровень импортозамещения. «По многим пунктам Доктрина продовольственной безопасности у нас уже исполнена на 100%. Кроме того, продолжают увеличиваться объемы поставок продовольствия и сельхозпродукции на экспорт (более чем на 5% увеличение в этом году). Само сельское хозяйство выросло тоже на значительную цифру — почти 5%», — подчеркнул премьер.

Александр Карлин на примере Алтайского края рассказал, что необходимо предпринять для наращивания аграрного потенциала. «Аграрный потенциал Алтайского края хорошо известен в Правительстве и федеральных ведомствах. К числу конкурентных преимуществ сельского хозяйства Алтайского края относим многоукладность и большое отраслевое разнообразие. Это предопределяет устойчивость и экономическую эффективность отрасли. Эти конкурентные преимущества будем наращивать. Государственная программа развития сельского хозяйства этому во многом способствует», — отметил алтайский губернатор.

Он поддержал позицию Минсельхоза России по выделению дополнительных средств на льготное краткосрочное кредитование в случае внесения корректировок в бюджет текущего года. Известно, что сельхозтоваропроизводители Алтайского края направили в банки заявки на общую сумму 8 млрд. рублей, а все предоставленные региону субсидии по этому направлению уже использованы.

Также Александр Карлин видит целесообразность в увеличении до трех (по возможности ‑ и до пяти) летсроков действия соглашений регионов с Министерством сельского хозяйства России. «Это позволит при реализации государственной политики учитывать особенности развития сельского хозяйства в регионах Сибири, повысит прогнозируемость ведения агробизнеса, укрепит доверие крестьян к действиям власти», — пояснил губернатор.

В плане продвижения сельскохозяйственной продукции на внешние рынки Александр Карлин предложил разработать комплекс государственных мер поддержки, которые позволили бы исключить факты дискриминации наших производителей продовольствия на зарубежных рынках.

Читайте таже: В Алтайском крае отмечают увеличение экспорта продуктов

В поддержку данных инициатив (в том числе об увеличении сроков соглашений между регионами и Министерством сельского хозяйства) высказался вице-премьер ПравительстваАркадий Дворкович. Дмитрий Медведев поручил организовать работу по реализации озвученных предложений.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Алтайские мука, мед и даже мороженое, завоевывают продовольственный рынок Китая. За последний год внешнеэкономический оборот с КНР возрос в 4 раза. Высокий интерес к алтайской продукции проявляет Япония, куда отгружаются значительные объемы зеленой непропаренной гречки и гречневой лузги, применяемой в производстве отделочных материалов и медицине. Доля поставок в другие субъекты Российской Федерации по ряду товарных позиций достигает 70−80% от общего количества производимых пищевых продуктов.

Читайте ранее в этом сюжете: Внешнеэкономический оборот Алтайского края с Китаем возрос в 4 раза