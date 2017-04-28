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Работникам на обслуживании подлодок на Камчатке не выплатили 30 млн рублей

Экономика

Большая часть рабочих уже уволена, но без денег

Петропавловск-Камчатский, 28 апреля 2017, 07:16 — REGNUM  Сотрудники сразу двух компаний, занятых на обслуживании подводных лодок в городе Вилючинск на Камчатке и строительстве инфраструктуры для АПЛ, обратились за помощью к депутату Госдумы Константину Слыщенко из-за невыплат заработной платы. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM парламентарий, общая задолженность по двум предприятиям превышает 30 млн рублей.

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По словам Слыщенко, власти региона никак не могут повлиять на ситуацию, так как фирма «Новик» зарегистрирована в Москве, а ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России» подчиняется Минобороны РФ.

ОАО Промышленная Группа «Новик» обеспечивает сервисное обслуживание подводных лодок. Один из её работников рассказал депутату на приеме, что всего на объектах компании трудились 42 человека, но недавно всех заставили уволиться. По словам мужчины, им не выплачивали зарплаты с июня прошлого года, сумма долга перед каждым сотрудником в среднем составляет порядка 500 тыс. рублей.

На прием пришли и трое сотрудников «Дальспецстроя», которые рассказали, что в 2016 году не получили оплату за проезд к месту отдыха, а с декабря прошлого года перестали получать и зарплату. В марте они были уволены по сокращению, но денег до сих пор так и не дождались. По словам заявителей, в аналогичной ситуации находятся ещё около 125 их коллег. И каждому сотруднику предприятие уже должно более 100 тыс. рублей.

«Люди в отчаянии! Это просто недопустимо! Я займусь решением проблемы лично: буду связываться по этому делу с правоохранительными органами, владельцами и учредителями компаний-должников. Сделаю всё возможное, чтобы меры по погашению этих огромных задолженностей были приняты в самое ближайшее время», — заявил Константин Слыщенко.

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Как стало известно корреспонденту ИА REGNUM, по факту невыплаты денег в компании «Новик» СКР возбудил и расследует уголовное дело. По материалам ведомства, люди недополучили 17 млн рублей.

Что касается «Дальспецстроя», то на его предприятии в Вилючинске СУ 707 проблемы с выплатами были еще в 206 году. Тогда работники объявляли о том, что не выйдут на работу без зарплаты. Скандал, поднятый в СМИ, привел к тому, что работники частично получили свои деньги. Но лишь частично.

Напомним, на Камчатке в городе Вилючинск располагается база атомных подводных лодок Тихоокеанского флота. Из открытых источников известно, что ПГ «Новик» создано 30 июля 2008 года — разноплановое предприятие по сервисному обслуживанию, ремонту и восстановлению технической готовности главных и вспомогательных механизмов, систем и трубопроводов надводных кораблей, подводных лодок ВМФ. СУ 707 занималось строительством объектов Минобороны, в том числе пирсов для подлодок нового поколения типа «Борей».

Как сообщало ИА REGNUM ,6 апреля 28 работников филиала отказались продолжать работу из-за долгов предприятия, однако в «Дальспецстрое» не считают это забастовкой.

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