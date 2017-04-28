Пенсионный фонд выделит Новосибирской области 6 млн руб. на соцобслуживание

Новосибирск, , 06:49 — REGNUM Пенсионный фонд РФ намерен софинансировать мероприятия, направленные на укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания и обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров Новосибирской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона. Министерство социального развития области сейчас разрабатывает региональную социальную программу с привлечением субсидии от Пенсионного фонда.

Субсидия будет выделена в соответствии с соглашением, подписанным между Пенсионным фондом РФ и правительством Новосибирской области. Предполагаемый объем финансирования программы составит 12,5 млн рублей: средства областного бюджета — около 6,4 млн рублей, средства фонда — 6,1 млн рублей.

Из них более 11 млн рублей будет направлено на укрепления материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения (5,8 млн рублей — средства областного бюджета, около 5,2 млн рублей — субсидия). На обучение компьютерной грамотности пенсионеров в 2017 году планируется направить около 1,5 млн рублей (из них 600 тыс. рублей — средства областного бюджета, 900 тыс. рублей — субсидия).

Отметим, что согласно данным Новосибирскстата, на 1 января 2016 года в регионе проживало около 700 тысяч пенсионеров. На 1 апреля 2016 года на учете отделения Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области состояло 803,3 тыс. пенсионеров.

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