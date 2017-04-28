Хабаровский край перезимовал на 26,5 млрд

Хабаровск, , 08:02 — REGNUM На безбедную и теплую «зимовку» Хабаровский край потратил 26,5 млрд рублей. Львиная доля средств, 21,5 млрд, ушла на подготовку к холодам топливно-энергетического комплекса, передает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Магаданская область: топить котлы приходится с колес

«Средства позволили выполнить капитальный ремонт 19 единиц основного энергетического оборудования теплоэлектроцентралей. В общей сложности приведено в порядок 19,8 км магистральных тепловых и 380 км распределительных электрических сетей. На объектах ЖКХ отремонтировано 123 дизель-генератора, 661 трансформаторная подстанция, 59,3 км тепловых сетей, 43,9 км водопровода, 10 км канализационных и 404 км электрических сетей», — рассказал зампред краевого правительства Анатолий Литвинчук

Общие инвестиции в развитие топливно-энергетического комплекса региона составили 17,8 млрд рублей. Средства позволили построить газопровод-отвод протяженностью 3,9 километра, газораспределительную станцию «Вяземская», пять межпоселковых газопроводов протяженностью 46 ки­лометров, 52,7 километра внутрипоселковых распределительных сетей для перевода на природный газ двух котельных и газификации более 1,5 тыс. квар­тир и домовладений в Вяземском и Хабаровском муниципальных районах.

Читайте также: Дорожно-топливный коллапс в районе Якутии: кто виноват и что делать?

Как сообщало ИА REGNUM, северный завоз в отдаленные северные районы Хабаровского края прошел бес сбоев, топливо и комплектующие для предприятий ТЭК были доставлены своевременно.