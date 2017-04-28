Резиденты ТОР дали казне Приморья 350 млн рублей налогов

Владивосток, , 06:59 — REGNUM Бюджет Приморского края за счёт деятельности резидентов территорий опережающего развития получил около 350 млн рублей в качестве налогов. Такое заявление сегодня, 28 апреля, сделал губернатор Владимир Миклушевский, выступая с ежегодным отчётом перед депутатами Законодательного собрания региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Глава Приморья напомнил, что в крае реализуются четыре территории опережающего развития — «Михайловская», «Надеждинская», «Большой Камень» и «Нефтехимический». Резидентами стали 42 компании.

«Всего к концу 2016 года объём инвестиций составил более 44 млрд рублей, 350 млн рублей поступили в бюджет в качестве налогов. Создано 630 рабочих мест», — рассказал Владимир Миклушевский.

Он также привёл последние цифры по свободному порту Владивосток. В рамках указанного механизма работают 7 резидентов, вложено почти 4 млрд рублей. В общей сложности инвестиционные проекты на сумму в 170 млрд рублей заявили свыше 160 компаний.

«По оценкам экспертов, к 2025 году от деятельности свободного порта Владивосток мы увеличим ВРП в два раза, объём накопленных инвестиций увеличится в 2,5 раза», — обозначил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, компания «Новый угольный терминал», в апреле 2016 года ставшая резидентом свободного порта Владивосток, не приступила к строительству крупнейшего в регионе перевалочного комплекса из-за отсутствия поддержки со стороны Российского государства. Приморский край на год теряет инвестиции со стороны японской компании-учредителя TOSEI Co., Ltd, размер которых составляет 866 млн долларов.