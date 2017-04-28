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Toyota отзывает 250 тысяч пикапов Tacoma из-за выявленного дефекта

Экономика

Отзыву подлежат автомобили, выпущенные в 2016-2017 годах

Токио, 28 апреля 2017, 05:59 — REGNUM  Японский автомобильный концерн Toyota объявил об отзыве 250 тысяч автомобилей Tacoma, проданных главным образом на территории США, передаёт телеканал CNN.

Причиной отзыва автомобилей названа неполадка, которая может привести к потере управления водителем и стать причиной ДТП.

Как сообщается, выявленный дефект приводит к тому, что из заднего дифференциала машины может начать вытекать масло. В результате его подвижные части повреждаются и могут спровоцировать блокировку колес.

В компании не стали уточнять, имели ли место аварии или случаи травм владельцев Tacoma, связанные с этим дефектом.

Сообщается, что отзыву подлежат пикапы, выпущенные в 2016 и 2017 годах. Автомобили предлагается сдавать для осмотра дилерам. Все повреждённые и дефектные детали Toyota обещает заменить бесплатно.

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