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Китай атакует США четвертый день подряд, ослабляя курс национальной валюты

Экономика

Курс на 28 апреля составил 6,8931 юаня за доллар США

Пекин, 28 апреля 2017, 05:58 — REGNUM  Юань заканчивает рабочую неделю с очередным падением по отношению к доллару США, сообщает 28 апреля агентство «Синьхуа».

Пятничный курс китайской валюты ознаменовался очередным ослаблением на 35 базисных пунктов. Теперь один доллар США стоит 6,8931 юаня.

В общей сложности за четыре для ослаблений, юань потерял 258 базисных пунктов, что довольно значительно.

Напомним, что по официальной версии китайских властей, колебания курса связаны со структурной финансовой реформой, начатой еще в 2015 году.

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Однако некоторые западные эксперты полагают, что без намеренных действий Пекина, направленных на максимизацию экспортных выгод на международной арене в этом вопросе не обошлось.

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