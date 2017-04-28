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Якутянам пообещали 6,6 тыс. рабочих мест, но трудоустраивать некого

Экономика

В Нерюнгринском районе республики уже почти нет безработных, а вакансий будет становиться всё больше

Нерюнгри, Якутия, 28 апреля 2017, 05:56 — REGNUM  Кадровая потребность ТОР «Южная Якутия» составляет 2,7 тыс. человек, но трудовой потенциал Нерюнгринского района, где находится эта территория опережающего развития, уже фактически исчерпан. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Минвосторазвития РФ.

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По данным ведомства, с учётом развития инвестпроектов в Южной Якутии, на её территории появиться 6,6 тыс. рабочих мест. Между тем, по информации руководства Нерюнгринского района, уже сегодня число заявленных работодателями вакансий в полтора-два раза превышает количество тех, кто ищет работу, а при населении в 75 тыс. человек, безработных насчитывается около 500.

Ещё один важный момент — на работу в формирующийся на базе ТОР крупный горнодобывающий центр требуются в основном профильные специалисты, особенно горные мастера, водители, горнорабочие, слесари-сантехники, электромонтеры, машинисты крана, экскаватора, дробильно-погрузочного агрегата, насосных установок и установок обогащения.

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Всего на Дальнем Востоке до 2020 года благодаря реализации инвестпроектов появиться более 50 тысяч вакансий, и спрос на рабочую силу в макрорегионе станет высок. «Ещё недавно люди уезжали с Дальнего Востока, — отметил министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка. — Но ситуация уже изменилась. В 2016 году впервые за четверть века, отток населения сократился по сравнению с 2015 годом почти в 2 раза и почти в три — по сравнению с 2014 годом. Но наша задача — полностью перевернуть ситуацию. Мы хотим, чтобы люди приезжали и связывали свою судьбу с Дальним Востоком, работали здесь, создавали семьи».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее опасения о нехватки кадров для предприятий ТОР высказывал директор по производству резидента ТОР, компании «Колмар» Артём Лёвин. Людей намерены привлекать из других регионов России, так как закрыть потребность в работниках за счёт местных кадров предприятие не надеется.

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Напомним, территория опережающего развития «Южная Якутия» появится в Нерюнгринском районе республики и будет специализироваться на добыче и переработке коксующихся углей. Её резиденты намерены осваивать месторождения золота, железных руд, апатитов и других полезных ископаемых. На новую ТОР намерены привлечь более 29 млрд рублей частных инвестиций.

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