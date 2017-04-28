Средняя зарплата на Камчатке растет, а реальные доходы населения падают

Петропавловск-Камчатский, , 05:26 — REGNUM На Камчатке средняя зарплата за месяц выросла примерно на 3 тыс. рублей — с 55 тыс. 829 рублей до 58 тыс. 788 рублей. Таковые данные Камчатстата по сведениям за январь-март 2017 года, передает корреспондент ИА REGNUM.

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При этом отмечается, что по итогам первого квартала реальные располагаемые денежные доходы населения сократились на 11,5%. Здесь речь идет о доходах населения за вычетом обязательных платежей — налогов, и при этом пересчитанных с учетом инфляции. «Этот показатель наиболее объективно характеризует изменения в уровне жизни населения», — отмечают специалисты.

Что касается других аспектов социально-экономического развития региона, то за первые три месяца на 2,3% сократился индекс промышленного производства, на 2,9% упал оборот розничной торговли, на 39,4% вырос объем работ в строительстве, на 39,5% увеличился грузооборот.

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Публикация сведений о средней зарплате населения на Камчатке от статистиков каждый раз вызывает в социальных сетях волну возмущения. Дело в том, что этот показатель выводится исходя из данных по самой большой и самой маленькой зарплате. Например, главы крупного предприятия и уборщицы. Однако, на самом деле такой размер средней зарплаты на Камчатке — редкость, как правило, люди получают в реальности намного меньше.