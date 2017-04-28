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«Там было настолько много косяков» — Миклушевский сдаст Hyatt Трутневу?

Экономика

Вину за проблемы с гостиницами-долгостроями глава Приморья спихивает на предшественника

Владивосток, 28 апреля 2017, 05:35 — REGNUM  Гостиничный комплекс Hyatt на Корабельной набережной Владивостока будет продаваться, однако для начала власти Приморского края попросят у депутатов очередной транш на исправление «косяков». Такое заявление сделал губернатор Владимир Миклушевский, выступая сегодня, 28 апреля с ежегодным отчётом перед региональным парламентом, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Решение о строительстве гостиниц я не принимал. Если бы в своё время от меня это зависело, я бы такого решения не принял, потому что гостиницы должен строить бизнес. Тем не менее, решение было принято, и я несу все обязательства своего предшественника: нравится мне это или не нравится, я обязан это делать», — обозначил губернатор.

«Есть поручение Юрия Трутнева достроить её и в каком-то виде сдать к Восточному экономическому форуму, — продолжил Владимир Миклушевский. — Вы спросили: «Будем ли мы выходить к депутатам с просьбой о гарантиях?» Да, будем. Потому что «Нашему дому — Приморье» никто кредит, естественно, не даст. Оправдано ли это? Ну да, оправдано, потому что гостиница в нынешнем виде стоит одних денег, запущенная как бизнес — других денег. Только и всего».

Глава Приморья отметил, что ведение гостиничного бизнеса не входит в полномочия власти, поэтому комплекс Hyatt на Корабельной набережной будет продан, и дополнительные затраты будут окуплены.

«Почему такая дорогая? Нам приходится её реконструировать недостроенную ещё. Когда мы приняли этот объект, там было настолько много косяков, всё надо переделывать, поэтому такие затраты. Косяки совершили те строители, которые строили её до моего прихода», — заключил Миклушевский.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство двух гостиниц Hyatt было начато во Владивостоке в рамках подготовки к саммиту АТЭС-2012 года. В общей сложности, на возведение объектов уже было выделено около 18,5 млрд рублей, из которых 13,5 — средства краевой казны. При этом изначально строительство отелей на Корабельной набережной и мысе Бурном оценивалось в 7,5 млрд рублей.

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