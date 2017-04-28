В Якутии требуют единовременного и максимального снижения энерготарифов

Якутск, , 05:03 — REGNUM Понизить стоимость электроэнергии для предпринимателей Якутии в июле 2017 года нужно сразу на обещанные 50%, а не поэтапно, как планирует федцентр. Об этом в рамках прямой линии 26 апреля заявил глава республики Егор Борисов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«К сожалению, этот вопрос (выравнивания энерготарифов — прим. ИА REGNUM ) немножко тормозится, и сегодня возникает реальная угроза того, что механизм будет приниматься для реализации поэтапно, — пояснил Егор Борисов. — То есть не с 1 июля на 50% тариф сразу сокращается, а сначала на какой-то процент, через определённое время — ещё. Такой механизм предлагается со стороны министерств энергетики РФ. Я не согласен, своё мнение официально представил, и будем дальше работать. Это решение принимают федеральные органы власти, а мы сегодня как продолжали настаивать на единовременном снижении, так и будем».

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Глава Якутии назвал заданный ему вопрос о выравнивании тарифов на электроэнергию одним из самых злободневных для республики.

«Первоначально было определено, что с 1 июля в Якутии тариф будет ниже в 2 раза, чем есть сегодня. Это для нас было бы (для бизнеса, для юридических лиц) очень хорошим таким подспорьем для развития экономики, улучшения финансовых показателей. Но есть определённое сопротивление, условия, которые ставят сами энергетики», — сокрушался Егор Борисов, отмечая, что в регионе есть районы и населённые пункты, где экономически обоснованный тариф достигает 360 рублей квт/ч.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению кандидата экономических наук, директора ИАЦ «Эксперт» СВФУ Юрия Данилова, поставщики электроэнергии сопротивляются выравниванию энерготарифов и, используя своё лобби, затягивают решение этого вопроса. Эксперт предполагает, что менять эту ситуацию необходимо волевым решением президента РФ Владимира Путина. «Вероятно, к президентским выборам 2018 года оно будет принято», — предполагает кандидат экономических наук.

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Напомним, закон о снижении тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей Дальнего Востока до среднероссийского уровня вступил в силу с 1 января 2017 года, но фактически начать его реализовывать обещают с июля и поэтапно, в течение 2−3 лет.