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НАФТА остается: Трюдо счастлив, Пенья Ньето не уверен, а Трамп еще подумает

Экономика

США, Канада и Мексика продолжат переговоры

Вашингтон, 28 апреля 2017, 04:13 — REGNUM  Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что был «счастлив» в течение нескольких дней вести переговоры с президентом США Дональдом Трампом, по итогам которых договор НАФТА было решено не отменять, передает Associated Press.

«Я счастлив регулярно беседовать с президентом, — сообщил Трюдо. — Все, о чем мы говорили за последние пару дней, — это торговля».

Трюдо отметил, что Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА) за 20 лет «совершенствовалось десятки раз», так что решение Трампа не отменять договор, а пересмотреть его положение является привычной практикой.

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето, в отличие от премьер-министра Канады, не уверен в изменении реального отношения Трампа к договору НАФТА.

По словам министра иностранных дел Мексики Луиса Видегарая, несмотря на то, что соглашение «на данный момент» оставлено в силе, президент может отказаться от переговоров, если новая версия договора будет дискредитирующей для Мексики.

Тем не менее, в ходе телефонных переговоров Трамп и Пенья Ньето «согласились, что этот вариант (немедленной отмены НАФТА — прим. ИА REGNUM ) не будет принят, и вместо этого мы продолжим идти путем переговоров».

Стоит отметить, что за день неопределенности по вопросу НАФТА курс песо по отношению к доллару США снизился на 1,7%, что стало самым крупным однодневным падением курса за три месяца.

Напомним, 27 апреля Дональд Трамп прокомментировал отказ Белого дома выходить из НАФТА — президент признал, что немедленная отмена соглашения станет «шоком для системы». Однако он заявил, что все еще готов к выходу из НАФТА — в случае, если в ходе переговоров США не получат «справедливую сделку».

Выход США из соглашения НАФТА как невыгодного для экономики США был одним из предвыборных обещаний действующего американского президента. Многие связывают внезапность решений Трампа — сначала по выходу из НАФТА, потом по сохранению его в силе — с истечением первых 100 дней в Белом доме.

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