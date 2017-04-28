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«Мы не отдадим им миллиарды» — Трамп отказался помогать Пуэрто-Рико

Экономика

Долг государства, ассоциированного с США, перед держателями облигаций составляет $70 млрд

Вашингтон, 28 апреля 2017, 02:14 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп заявил, что «не отдаст миллиарды» для того, чтобы помочь Пуэрто-Рико справиться с долговым кризисом, передает Associated Press.

В настоящий момент долг Пуэрто-Рико — территории, ассоциированной с Соединенными Штатами — перед держателями облигаций составляет $70 млрд. В случае если долг не будет реструктуризован, 1 мая государству может грозить банкротство.

Однако президент Трамп считает, что поддержка Пуэрто-Рико денежными вливаниями поможет только страховым компаниям, пострадавшим из-за реформы медицинского обеспечения президента Барака Обамы.

«Демократы пытаются выручить страховые компании от катастрофического #ObamaCare, а Пуэрто-Рико — нашими налоговыми долларами. Печально!» — заявил Трамп в своем «Твиттере».

По его словам, шантаж Пуэрто-Рико банкротством — это тоже дело рук демократов.

«Демократы хотят уволить правительство, если мы не выручим Пуэрто-Рико и не отдадим миллиарды страховым компаниям за провал OCare. Нет!» — пояснил Трамп.

Губернатор Пуэрто-Рико Рикардо Росселло, который в настоящий момент находится для переговоров о долгах ассоциированного государства в Вашингтоне, обвинил Трампа в неуважении прав граждан Пуэрто-Рико.

«Американские граждане Пуэрто-Рико заслуживают справедливого отношения», — считает Росселло.

Пресс-служба Росселло опубликовала заявление, что слова Трампа «не отражают общее мнение относительно обсуждений, проходящих в Конгрессе по этому вопросу».

К декабрю 2017 года закончится дополнительное финансирование на здравоохранение Пуэрто-Рико в размере $6,4 млрд и в следующем году государство столкнется с недостатком финансирования медицинских программ в размере $850 млн.

Планы жесткой бюджетной экономии на этой неделе привели к объявлению забастовки профсоюзных организаций Пуэрто-Рико. Десятки тысяч студентов крупнейшего университета Пуэрто-Рико объявили забастовку еще в начале апреля.

Читайте ранее в этом сюжете: «Это полный беспорядок»: Трамп вновь озвучил намерение отменить Obamacare

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