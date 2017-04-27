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Минэнерго предлагает повысить тарифы на электроэнергию из-за Крыма

Экономика

Ранее ряд СМИ сообщил, что предложение о повышении тарифов может быть связано с началом гуманитарных поставок электроэнергии в Луганскую Народную Республику

Электрик
Электрик

Москва, 27 апреля 2017, 23:18 — REGNUM  Министерство топлива и энергетики Российской Федерации опровергло наличие связи между предложением повысить тарифы на электроэнергию и началом гуманитарных поставок электроэнергии в Луганскую Народную Республику. Соответствующее заявление сделал сегодня, 27 апреля, представитель пресс-службы Минэнерго Павел Фёдоров в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Ранее сегодня же газета «Коммерсантъ» опубликовала статью, в которой со ссылкой на источники в Минэнерго и сетевом комплексе утверждалось, что гуманитарные поставки электроэнергии из России в ЛНР будут списаны на потери Федеральной сетевой компании (ФСК).

При этом подчеркивалось, что рост потерь ФСК будет впоследствии компенсирован повышающим коэффициентом в формуле расчета тарифов на электроэнергию. На сегодняшний день единая ставка для Единой энергосистемы России составляет 319 рублей/МВт в час.

Однако Федоров заявил, что эта информация не соответствует действительности. Он подчеркнул, что вопрос повышения тарифов на электроэнергию обсуждается давно, и это никак не связано с ситуацией вокруг Народных Республик Донбасса. При этом Федоров признал, что в документе, на который ссылается газета, действительно содержатся предложения Минэнерго по «внесению изменений в договор присоединения к торговой системе оптового рынка, которые продиктованы изменением режимов работы энергосистемы».

Но эти предложения связаны с ситуацией вокруг Крыма, а не Донбасса. Федоров напомнил, что с декабря 2015 года, после того, как Украина прекратила поставки электроэнергии в Крым, полуостров обеспечивается электроэнергией из энергосистемы европейской части России по энергомосту из Краснодарского края в Крым.

«В настоящее время осуществляется предэксплуатационное обслуживание объектов Энергомоста Краснодарский край — полуостров Крым. В этой связи назрела необходимость внести корректировки в порядок расчета ставки тарифа», — пояснил представитель Минэнерго.

Предэксплуатационное обслуживание осуществляет ФСК. Эта же компания покупает электроэнергию и мощности для компенсации потерь на объектах энергомоста. По этой причине Минэнерго и выступило с предложением ввести коэффициент 1,1203. По мнению Минэнерго, этот коэффициент отражает соотношение потерь в Единой национальной электрической сети (ЕНЭС, которой управляет ФСК) за предшествующие два года.

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Изменение тарифов на электроэнергию
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