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В Ярославле разгорается конфликт мэрии города и ТГК-2

Экономика

Причиной раздора стала ситуация вокруг крупнейшей управляющей компании города

Перетягивание каната
Перетягивание каната

Ярославль, 27 апреля 2017, 20:00 — REGNUM  ТГК-2 опасается банкротства «Управдома Дзержинского района» после смены руководства. Компания потребовала вернуть долг от управляющей компании, сообщил ИА REGNUM источник в совете директоров управляющей компании. По некоторым данным, речь может идти о сумме в районе 90 млн рублей, для погашения задолженности уже выданы исполнительные листы.

ТГК-2 принадлежит 49% акций «Управдома Дзержинского района», ими по доверенности управляет «Альфа групп». На 2 мая запланировано собрание акционеров «Управдома», на котором планируется смена совета директоров.

Мэрия Ярославля, которой принадлежит 51% акций УК, намерена ввести в состав совета четырех своих представителей (всего в совете директоров 7 человек): вице-мэра Михаила Кузнецова, депутата муниципалитета Алексея Морозова, председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Андрея Овчинникова и директора «Ярославльводоканала» Вадима Блощицына.

Также городская администрация планирует назначить директором УК ранее руководившего компанией Юрия Бутузова. По некоторым данным, он связан с группой частных коммунальных компаний Ярославля.

Член совета директоров «Управдома Дзержинского района» Игорь Блохин уверен, что ТГК-2 решила взыскать долг в связи с грядущей сменой руководства УК. Он напомнил, что долг управляющей компании копился с 2010 года, когда ее в должности первого заместителя мэра Ярославля курировал Владимир Слепцов. По словам Блохина, долг «Управдома» в какой-то момент достиг 400 млн рублей, самым крупным кредитором была ТГК-2.

«После прихода к власти мэра Евгения Урлашова в 2012 году была произведена смена руководства, и фактически управление было передано менеджерам ТГК-2. Покупка акций была обусловлена постоянно копившейся задолженностью. После этого задолженность сократилась до 200 млн рублей», — напоминает член совета директоров Игорь Блохин.

По его мнению, сейчас ТГК-2 опасается, что «ситуация возвращается в 2011 год», когда «Управдом Дзержинского района» контролировала мэрия Ярославля.

«Компанией будет управлять город, и курировать это будет опять же Слепцов, который в свое время нарастил огромные долги. Естественно, что любой собственник, понимая, что ситуация возвращается в 2011 год, и помня, что перед ним росли долги, хочет свои деньги вернуть. Иначе после назначения нового директора начнутся проблемы. А тот стиль управления и руководства муниципальными предприятиями, который исповедовал раньше и исповедует сейчас Владимир Слепцов, приводит к банкротству. А пострадают в итоге жители Дзержинского района», — резюмировал Игорь Блохин.

«Управдом Дзержинского района» является одной из крупнейших коммунальных организаций Ярославля. В ее управлении находятся 573 дома.

Читайте ранее в этом сюжете: Мэрия Ярославля возвращает контроль над Дзержинским управдомом

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