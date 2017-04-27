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Украина сорвала все сроки строительства хранилища для ядерных отходов

Экономика

Киев продолжает платить Москве 200 млн долларов в год за хранение своих ядерных отходов

Баррель
Баррель

Киев, 27 апреля 2017, 19:41 — REGNUM  Строительство в районе Чернобыльской АЭС Центрального хранилища для отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) из украинских атомных электростанций позволит отказаться от услуг Российской Федерации по хранению и экономить до 200 млн долларов в год. Как сообщает пресс-служба украинского правительства, об этом 27 апреля заявил министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак, передает ИА REGNUM.

«Как и год назад, я считаю, что это — важнейший проект для Украины. Этот объект обеспечит безопасное хранение отработанного топлива в течение длительного периода. Сегодня отработанное топливо находится на хранении в России», — сказал Семерак.

Он сообщил, что Украина ежегодно платит около 200 млн долларов России за хранение отработанного ядерного топлива. «Построив собственное хранилище, Украина уже через несколько лет может его окупить. Зона отчуждения имеет все возможности для реализации этого проекта. Его строительство будет происходить по самым высоким мировым стандартам экологической безопасности», — сказал Семерак.

По его словам, сегодня уже завершено проектирование ЦХOЯТ и начато строительство подъездного железнодорожного пути к хранилищу, на территории которого было проведено радиационное исследование земельных участков. Ответственность за завершение строительства и дальнейшую эксплуатацию ядерной установки ЦХОЯТ возложено на ГП «Энергоатом»."Специалисты Киевского института «Энергопроект» утверждают, что экологическое воздействие Центрального хранилища отработанного ядерного топлива будет значительно ниже установленных на сегодня допустимых уровней», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2016 года министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что с 2017 года Украина не будет платить России ежегодно $200 млн за утилизацию отработанного ядерного топлива, так как имеет свое хранилище.

«Я хочу поблагодарить Верховную Раду, мы рассматривали вопрос строительства сухого хранилища отработанного ядерного топлива, что диверсифицирует полностью утилизацию. Каждый год Украина платила 200 миллионов долларов за утилизацию отработанного ядерного топлива. Начиная с 2017 года эти средства мы платить не будем, поскольку теперь имеем свое хранилище», — сказал Насалик.

Напомним, в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС есть хранилище отработавшего ядерного топлива мокрого типа. Украина вывозит отработанное ядерное топливо на переработку и хранение в РФ, за что платит $150−200 млн в год. В связи с этим возник план постройки нового централизованного хранилища, где можно будет хранить отработавшее ядерное топливо со всех работающих на Украине АЭС. Для его строительства Украина привлекла американские и отечественные компании.

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