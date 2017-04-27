Тверской губернатор: в регионе построят две школы на 560 и 1200 мест

Тверь, , 19:15 — REGNUM 275 млн рублей из бюджета Тверской области решено направить на строительство школы-детского сада в микрорайоне «Юность» в Твери. Распределение средств стало одной из тем заседания Правительства Тверской области, которое провёл губернатор Игорь Руденя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облправительства. Ещё 83,6 млн рублей выделено дополнительно на завершение строительных работ в Степуринской средней школе в Старицком районе.

«Мы строим две школы: на 560 и 1200 мест. Работы на этих объектах будут идти параллельно. При этом срок сдачи школы на 560 мест — это текущий год, школы на 1200 мест — 2018-й», — обозначил губернатор Игорь Руденя, говоря о строительстве новых школ в Твери.

В декабре 2017 года планируется сдать в эксплуатацию школу-детский сад на 560 ученических и 80 дошкольных мест в региональном центре. Общая стоимость строительства — 551 млн рублей. На возведение объекта регион из федерального бюджета получит 275,9 млн рублей, ещё 275,1 млн рублей — софинансирование из областной казны.

Завершение работ в срок позволит обеспечить эффективное участие Верхневолжья в федеральной программе по строительству школ в рамках решения задачи по ликвидации второй смены к 2025 году.

Школа-долгострой в деревне Степурино Старицкого района должна открыть двери для детей уже к началу нового учебного года. Она рассчитана на 150 учащихся и 25 воспитанников дошкольной группы. Общий объём средств, направленных на этот объект, составит 104,5 млн рублей.