Законопроект о льготах бизнесу за оплату отдыха работников внесен в ГД

Москва, , 17:58 — REGNUM Законопроект, направленный на развитие внутреннего туризма, внесли в Госдуму члены Совфеда во главе с Валерием Рязанским, передает корреспондент ИА REGNUM 27 апреля.

Сенаторы предлагают наделить работодателей правом учесть затраты, понесенные на оплату услуг по организации туризма и отдыха на территории Российской Федерации по договору (договорам) о реализации туристского продукта, заключенному работодателем с туроператором (турагентом) в пользу работников (и членов их семей), для целей налогообложения налогом на прибыль.

В частности, работодатели смогут учитывать в составе расходов на оплату труда затраты на оплату таких услуг, оказанных работнику, его супруге (супругу), родителям, детям (в том числе усыновленным) в возрасте до 18 лет, подопечным в возрасте до 18 лет, а также детям работника (в том числе усыновленным) в возрасте до 24 лет, обучающимся по очной форме обучения в образовательной организации, бывшим подопечным (после прекращения опеки или попечительства) в возрасте до 24 лет, обучающимся по очной форме обучения в образовательной организации.

Расходы предлагается разрешить учитывать в размере фактически произведенных расходов на услуги по организации туризма и отдыха на территории Российской Федерации, но не более 50 тыс. рублей в совокупности за налоговый период на каждого из вышеперечисленных лиц.

«Подобные расходы являются для работодателей экономически обоснованными, поскольку повышают престиж работодателя, что позволяет как привлекать и удерживать высококвалифицированные кадры, так и оказывать помощь социально незащищённым работникам, например, многодетным, имеющим малолетних детей», — отмечают парламентарии.

В Российской Федерации из 146 млн населения страны в 2016 году по данным Ростуризма путешествовали по России около 43,7 млн (30%) — эта статистика учитывает путешествующих граждан с различными целями.

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