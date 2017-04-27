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Законопроект о льготах бизнесу за оплату отдыха работников внесен в ГД

Экономика

Затраты работодателей на отдых работников предлагается учесть при налогообложении

Москва, 27 апреля 2017, 17:58 — REGNUM  Законопроект, направленный на развитие внутреннего туризма, внесли в Госдуму члены Совфеда во главе с Валерием Рязанским, передает корреспондент ИА REGNUM 27 апреля.

Сенаторы предлагают наделить работодателей правом учесть затраты, понесенные на оплату услуг по организации туризма и отдыха на территории Российской Федерации по договору (договорам) о реализации туристского продукта, заключенному работодателем с туроператором (турагентом) в пользу работников (и членов их семей), для целей налогообложения налогом на прибыль.

В частности, работодатели смогут учитывать в составе расходов на оплату труда затраты на оплату таких услуг, оказанных работнику, его супруге (супругу), родителям, детям (в том числе усыновленным) в возрасте до 18 лет, подопечным в возрасте до 18 лет, а также детям работника (в том числе усыновленным) в возрасте до 24 лет, обучающимся по очной форме обучения в образовательной организации, бывшим подопечным (после прекращения опеки или попечительства) в возрасте до 24 лет, обучающимся по очной форме обучения в образовательной организации.

Расходы предлагается разрешить учитывать в размере фактически произведенных расходов на услуги по организации туризма и отдыха на территории Российской Федерации, но не более 50 тыс. рублей в совокупности за налоговый период на каждого из вышеперечисленных лиц.

«Подобные расходы являются для работодателей экономически обоснованными, поскольку повышают престиж работодателя, что позволяет как привлекать и удерживать высококвалифицированные кадры, так и оказывать помощь социально незащищённым работникам, например, многодетным, имеющим малолетних детей», — отмечают парламентарии.

В Российской Федерации из 146 млн населения страны в 2016 году по данным Ростуризма путешествовали по России около 43,7 млн (30%) — эта статистика учитывает путешествующих граждан с различными целями.

Читайте ранее в этом сюжете: Ростуризм поддержал инициативу Совфеда ввести налоговый вычет за отдых в РФ

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Развитие внутреннего туризма
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