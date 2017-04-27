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ДНР запустила Харцызский канатный завод «Силур», продукцию ждут в России

Экономика

В продукции завода заинтересованы заказчики из ДНР, ЛНР и России

Донецк, 27 апреля 2017, 17:36 — REGNUM  Глава ДНР Александр Захарченко сегодня, 27 апреля, принял участие в возобновлении работы республиканского ГП «Харцызский сталепроволочный — канатный завод «Силур». Об этом сообщает пресс-служба Совмина ДНР.

По словам главы ДНР, продукция предприятия будет использоваться на угольных предприятиях.

«Этот день мы ждали с большим нетерпением. Мы обязательно победим, но победа должна быть не только военная. Наша победа — это открытие завода, это канаты, которые потом пойдут в шахты, это рабочие места. Нам приходится не только сражаться, но и пробивать блокаду, которая с 2014 года душит нашу землю, но мы вместе, мы сильные и обязательно победим. Откроется не только этот завод, но и десятки новых предприятий, а это сотни тысяч новых рабочих мест. Я обещаю, что у нас с вами все будет хорошо. Победа будет за нами», — сказал Захарченко.

Глава ДНР также поблагодарил рабочий коллектив за ожидание запуска предприятия. «Я могу представить, что вы пережили, когда думали, что завод не будут запускать. Низкий вам поклон за ваше терпение. У нас идет война, нам всем тяжело на фронте и в тылу, но мы — Донбасс, мы выдержим все испытания, потому что мы вместе», — подчеркнул Захарченко.

После общения с сотрудниками завода глава республики дал старт производству, а также посетил музейно-выставочный центр предприятия.

В свою очередь, директор ГП «ХСКЗ «Силур» Иван Иванцов отметил, что продукцию предприятия готовы закупать не только потребители ДНР и ЛНР, но и в России.

«Еще несколько месяцев назад многие не верили, что нам удастся запустить завод. Сегодня, благодаря руководству республики и трудовому коллективу, завод открывается. У нас есть катанка, сырье, есть заказы по поставкам нашей продукции как по территории ДНР, ЛНР так и в Российскую Федерацию. Наша основная продукция — это канаты, поэтому ни одно предприятие не может обойтись без них. За короткое время нам удалось получить заказы, чтобы открыть завод», — рассказал Иванцов.

Завод «Силур» — многопрофильное предприятие, экспортировавшее свою продукцию в 30 стран мира. Предприятие выпускает стальную проволоку и стальные канаты, сталеалюминевые провода, арматурные пряди, стальную сетку различного назначения и стальную фибру.

Напомним, Харцызский сталепроволочный канатный завод «Силур» принадлежал украинскому бизнесмену Владимиру Немировскому. Согласно распоряжению главы ДНР от 02.12.2016, в Харцызском филиале Частного акционерного общества (ЧАО) «ПО «Стальканат — Силур» завод «Силур» введена временная республиканская администрация. Само предприятие переименовано в государственное предприятие (ГП) «Харцызский сталепроволочный-канатный завод «Силур». Решение было принято в начале декабря 2016 года после более двухмесячного простоя предприятия. Работники завода были отправлены в длительный бесплатный отпуск.

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