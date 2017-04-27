Участок «Щелкового пути» в Оренбуржье отремонтируют в 2017 году

Оренбург, , 17:17 — REGNUM В Оренбургской области с 1 июня начнут ремонтировать федеральной трассы Оренбург — Соль-Илецк — Акбулак — граница с Казахстаном протяженностью 52 километра (с км 110+000 по км 161+112). В настоящий момент заканчиваются конкурсные процедуры. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Реконструкция трассы является приоритетной. Участок федеральной трассы от Акбулака до МАПП «Сагарчин» является составной частью международного транспортного маршрута «Европа — Западный Китай». Напомним, что этот отрезок стал поводом для критики на встрече оренбургского бизнес-сообщества с президентом РФ Владимиром Путинным во время его визита в регион в 2016 году. Участок в 50 км находился в неудовлетворительном состоянии. Кроме того, федеральная трасса имеет разрыв в 10 км с гравийным покрытием. Также предприниматели затронули проблему низкой пропускной способности через КПП «Сагарчин». Глава государства дал поручение разобраться с проблемами контрольно-пропускного пункта «Сагарчин» на границе Оренбургской области и Казахстана.

В Акбулаке сегодня, 27 апреля, прошло совещание по реконструкции участка дороги от Оренбурга до границы с Казахстаном через автомобильный пропускной пункт «Сагарчин». Капитальному ремонту подлежат 50 километров, начиная от 110 км — это обход населенного пункта Акбулак и до пункта «Сагарчин». Губернатор Оренбуржья поставил задачу завершить работы в 2017 году. Учитывая нынешнее состояние 50 километров дорожного полотна, предстоит построить практически новую дорогу.

«Мы специально заехали на пункт пропуска «Сагарчин» и встретились с руководством пограничного управления. Уже сейчас за сутки здесь проходит более 4 тысяч автомобилей. Когда здесь будут сосредоточены силы, средства, материалы, необходимо проработать и возможность увеличения пропускной способности пункта. Выезд и въезд в Российскую Федерацию необходимо привести в должный вид, соответствующий нашему государству», — подчеркнул глава Оренбургской области Юрий Берг.

Стоит отметить, что в пунктах пропуска Маштаково и Сагарчин наблюдается значительном увеличении потока транспорта. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Пограничного управления ФСБ по Оренбургской области, наряду с развивающимися торговыми отношениями в рамках функционирования Таможенного союза, поток лиц и транспортных средств в автомобильных пунктах пропуска ежегодно растет. Нередко при пересечении границы возникают очереди. Чаще всего это происходит по объективным причинам, таким как необустроенность пунктов пропуска через государственную границу и подъездных путей к ним. В целях сокращения времени нахождения в пути гражданам рекомендуют использовать многосторонние автомобильные пункты пропуска Озинки, Илек, Орск и двусторонний пункт пропуска Теплое.

В целях увеличения пропускной способности, обеспечения безопасного пропуска транзитного транспорта и доведения сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения до нормативного технического состояния ФКУ Упрдор «Приуралье» планирует начать дорожные работы на пяти участках автомобильной дороги Оренбург — Соль-Илецк — Акбулак — граница с Казахстаном, из них три в Акбулакском районе общей протяженностью 27,178 км будут завершены в 2017 году.

В рамках строительно-монтажных работ на объектах планируется произвести расширение земляного полотна в обе стороны, произвести укрепление обочин и устройство покрытия из щебеночно-матичного асфальтобетона ЩМА-20. После завершения дорожных работ все участки автомобильной дороги будут соответствовать III технической категории.

Возле поселка Акбулак и Международного автомобильного пункта пропуска «Саргачин» для участников движения обустроят площадки для отдыха.

В 2018 году планируется завершить работы по приведению в нормативное состояние еще двух объектов общей протяженностью 22,713 километра — автодороги Оренбург — Соль-Илецк — Акбулак — граница с Казахстаном. Вместе с тем будут капитально отремонтированы мосты через реку Белая (км 118) и реку Карабутак (км 140).

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