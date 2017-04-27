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В Ярославле хотят превратить летние кафе в круглогодичные

Экономика

Это принесет дополнительно 4 млн рублей в год

Сборка летних кафе в Ярославле
Иллюстрация: Фото страницы Игоря Ямщикова в Facebook
Сборка летних кафе в Ярославле

Ярославль, 27 апреля 2017, 16:58 — REGNUM  Мэрия Ярославля предложила дать возможность летним верандам работать круглогодично. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в муниципалитете Ярославля.

Сейчас заведениям общественного питания разрешено пристраивать летние веранды, которые могут работать с 15 апреля по 15 октября. Мэрия города предложила разрешить пристройки не разбирать на лето, а позволить им работать круглогодично.

Но за это владельцам заведений надо будет вносить дополнительную плату. Чиновники предполагают, что это даст бюджету города дополнительные 4 миллиона рублей в год. Побудит продлить срок работы аренды, по мнению администрации города, желание избежать расходов по сборке-разборке летних веранд и возможность дополнительного заработка.

Естественно, кафе должны быть подготовлены к работе в зимний период. Кстати, по задумке чиновников, работа пристроек будет не круглогодичной, а иметь два сезона: летний с 15 апреля по 15 октября и зимний с 1 ноября по 1 апреля. И на каждый надо будет получать отдельное разрешение. Между сезонами будет двухнедельная пауза. В нее пристройки не надо будет разбирать, но и торговать там будет нельзя. редполагается, что в этот срок летние кафе должны будут «утепляться» и получать разрешение на работу в зимний период.

«Конечно, мы тратим 10 дней на сборку летних веранд и 6 дней на разборку. Это все нам обходится, в общей сложности, в 80 тысяч рублей. Но нам дополнительные места нужны летом, когда много туристов, и ярославцы любят проводить время в уличных кафе. Зимой же кафе едва заполнено. У нас два этажа общей вместимостью 80 человек, так в зимние месяцы у нас даже один зал не наполняется. В круглогодичной работе летнего кафе для нас нет экономического смысла», — сказала корреспонденту ИА REGNUM управляющая одного из ярославских кафе в центре города Алена Петрова.

Между тем ярославцы стали публиковать в соцсетях фотографии устанавливающихся летних кафе. Одни вплотную примыкают к пешеходному переходу, другие — затрудняют движение. Жители города с ужасом предположили, что теперь такие неудобства терпеть придется круглый год.

У рестораторов кафе зимний формат работы особой популярностью не пользуется. В городе, по большому счету, только два кафе, которое продлевает работу своей летней пристройки на зиму — «Имеди» в Депутатском переулке и «Сквер» на Первомайском бульваре. В 2014 году арбитражный суд постановил демонтировать летнюю веранду «Сквера», которая согласно документам имеет право функционировать с апреля по октябрь, однако работала круглый год. Ресторатор сначала получил отсрочку до октября 2015 года, а затем и вовсе продолжил работать незаконно. И только в марте 2016 года, при помощи судебных приставов, пристройку демонтировали. Правда, вскоре снова собрали. Всю зиму 2016−2017 года «Сквер» работал.

«Вполне возможно, что именно эта история и сподвигла мэрию предложить возможность круглогодичной работы кафе. Если оно будет эстетично оформлено и не мешать прохожим, если будет приспособлено для работы в зимних условиях, то почему бы и не одобрить такую инициативу мэрии. Ведь никто же загонять насильно в зимний формат работы не будет. Если заведениям это будет экономически выгодно, то у них будет возможность продолжить свою работу», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат муниципалитета Сергей Выржиковский.

В ближайшее время муниципалитет города должен обсудить это предложение мэрии, рассмотреть предлагаемые чиновниками ставки аренды и сроки работы летних кафе.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославле закон не для всех?

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