Минкавказа: Медкластер переезжает из Ставрополья в Карачаево-Черкесию

Черкесск, , 16:38 — REGNUM Инновационный медицинский кластер на территории Кавказских Минеральных Вод будут создавать не на Ставрополье, а в Карачаево-Черкесии. Такое решение было принято 26 апреля межведомственной рабочей группой по реализации проекта медцентра, сообщили ИА REGNUM 27 апреля в пресс-службе Минкавказа России.

Новая площадка инновационного медицинского кластера расположится на территории Краснокурганского сельского поселения Малокарачаевского района Карачаево-Черкесии на площади 231,7 гектара.

Определяющим для выбора площадки стало то, что этот участок находится на ровном рельефе в живописном месте и окружен горами. Неподалеку расположен известный уже туристам комплекс «Медовые водопады», дорога до него из селения Красный курган уже строится.

Удаленность от аэропорта Минеральные Воды составляет всего 60 км. Участок полностью пригоден для реализации проекта, находится в пределах региона Кавминвод, также имеется вся необходимая инженерная инфраструктура.

Как отметили в Минкавказа, всего было предложено 16 вариантов земельных участков, из них было отобрано два — в Ставропольском крае и Карачаево-Черкесии. Но собственник земельного участка, расположенного к городе Ессентуки отказался передать его для строительства объектов инновационного медицинского кластера. По этой причине решение было принято в пользу земельного участка на территории Краснокурганского сельского поселения в Малокарачаевском районе КЧР.

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На Кавминводах выберут новую территорию для создания медкластера

Как сообщало ИА REGNUM, новый многофункциональный медицинский центр на Кавминводах должен стать одним из крупнейших центров реабилитации в России. Он будет оказывать медицинскую помощь больным по девяти медицинским профилям, связанным в том числе с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, вегетососудистыми заболеваниями и болезнями желудочно-кишечного тракта. Медцентр также будет заниматься реабилитацией больных после тяжелых операций.

Власти региона рассчитывают, что медкластер окажет серьезный толчок для развития медицины субъектах Северо-Кавказского федерального округа.

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