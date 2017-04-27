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Каждый турист приносит в экономику Подмосковья 3-5 тыс. рублей

Экономика

Задача — привлечь туристов, которые будут оставаться в регионе более одного дня

Сергиев Посад, Московская область, 27 апреля 2017, 16:31 — REGNUM  В 2016 году туристский и экскурсионный поток в Московскую область составил 12,5 млн человек. Это на 1 миллион больше, чем в 2015 году. При этом только треть из них (3,9 млн) остановилось в гостиницах. Перед Московской областью стоит задача привлечь туристов, которые будут оставаться в регионе более одного дня. Об этом сегодня, 27 апреля, заявила министр культуры Московской области Оксана Косарева, сообщили в Минкульте.

«Рост количества гостей Подмосковья приведет к росту собираемости налогов. Только в 2016 году бюджет Московской области получил 4 млрд рублей от гостиниц. И это при том, что из 595 таких учреждений заплатили налоги за предыдущий год только 380. А объем платных туристических услуг составил 14,7 млрд рублей», — отметила Косарева.

По ее словам, каждый турист приносит в экономику региона от 3 до 5 тысяч рублей и создает три и более рабочих места. Причем речь идет именно о туристах, а не гражданах, решивших посетить тот или иной город с однодневной экскурсией.

Добавим, регион еще обладает большим туристическим потенциалом. В Московской области находится: 5 929 объектов культурного наследия; 1 594 храма и монастыря; 381 памятника воинской славы; 320 усадеб и 83 федеральных, областных и муниципальных музеев.

Государственные музеи Московской области за I квартал 2017 года посетили на 65 тыс. человек больше, чем в 2016 году. Посещаемость подмосковных музеев в январе-марте 2017 года выросла на 20%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Московской области наибольшую популярность у туристов набрали 10 городов. на которые приходится 50% всего туристического потока региона. Это такие города, как Сергиев Посад, Истра, Коломна, Дмитров, Клин, Чехов, Одинцово, Зарайск, Павловский Посад, Талдом.

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