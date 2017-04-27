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В России в I кв. наблюдается снижение ввода жилья

Экономика

Данные Росстата

Москва, 27 апреля 2017, 16:16 — REGNUM  В России в I квартале 2017 года введено в эксплуатацию 205,2 тыс. квартир общей площадью 13,1 млн кв. метров, что составило 84,2% к соответствующему периоду предыдущего года (в I квартале 2016 года было введено 15,6 млн кв. метров жилья, 83,6% к I кварталу 2015 года), сообщили в Росстате.

В регионах России наибольшие объемы жилищного строительства зафиксировано в Московской области, где введено 8,9% от сданной в эксплуатацию общей площади жилья по России в целом, Санкт-Петербурге — 8,5%, Краснодарском крае — 8,0%, Ленинградской области — 6,5%, Республике Татарстан — 5,0%, Ростовской области — 3,5%, Башкирии — 3,1%, Москве — 2,5%, Самарской области — 2,2%, Новосибирской области — 2,1%, Удмуртской Республике и Нижегородской области — по 1,9%.

Вместе с тем, в I кв. наблюдалось снижение ввода жилья в Москве — на 59,0%, Нижегородской области — на 26,6%, Новосибирской области — на 21,0%, Республике Башкортостан — на 17,1%, Краснодарском крае — на 7,9%, Московской области — на 7,5%, Ленинградской области — на 1,3%.

В I квартале 2017 года индивидуальными застройщиками введено 37,4 тыс. жилых домов общей площадью 4,8 млн кв. метров, что составило 76,5% к I кварталу 2016 года.

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Напомним, в 2016 году введено в эксплуатацию 1156,5 тыс. квартир общей площадью 79,8 млн кв. метров, что составило 93,5% к соответствующему периоду предыдущего года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень заявлял, что по итогам 2017 года в России планируется ввести порядка 75−80 млн кв. метров жилья.

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Строительство жилья
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