Norvik Banka отказался от приобретения акций украинского филиала Сбербанка

Киев, , 16:03 — REGNUM Из сделки о покупке украинского филиала Сбербанка вышел латвийский Norvik Banka, заявила 27 апреля заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова в интервью финансовому порталу «Минфин».

Она отметила, что владелец Norvik Banka Григорий Гусельников изъявил желание напрямую приобрести акции «дочки» Сбербанка на Украине.

По словам Рожковой, возможно, для латвийского банка было затруднительно купить акции украинского Сбербанка, поскольку в этом случае у него уменьшился бы собственный капитал на сумму покупки.

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Помимо этого, как считает Рожкова, работа по нормам и правилам Евросоюза могла также помешать Norvik Banka принять участие в сделке, так как на операцию по покупке российского банка могли налагаться санкции.

«Поэтому Norvik Banka как структурная единица из этой сделки был исключен», — сказала замглавы НБУ.

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Напомним, ранее пресс-служба Нацбанка сообщала о том, что покупателями акций украинского филиала Сбербанка станут две фирмы — латвийский Norvik Banka, принадлежащий гражданину России, бизнесмену Григорию Гусельникову, и белорусская частная компания гражданина Великобритании и Российской Федерации Саида Гуцериева, который намеревался выкупить контрольный пакет акций.

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