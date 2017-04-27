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В 2017 году в РФ планируется создать 1200 сельхозкооперативов

Экономика

В 4 раза больше, чем в 2016 году

Москва, 27 апреля 2017, 15:44 — REGNUM  Важное направление работы — поддержка фермеров и сельхозкооперации. В реализации программы по грантовой поддержке малых форм хозяйствования с каждым годом участвует всё больше регионов. Об этом сегодня, 27 апреля, заявил министр сельского хозяйства Александр Ткачев на заседании правительства РФ.

«В 2016 году получателями грантов стали 4,5 тыс. фермерских хозяйств. В хозяйствах, получивших гранты, будет создано свыше 7 тыс. новых рабочих мест. В 2016 году удвоена грантовая поддержка сельхозкооперативов, это обеспечило расширение кооперативного движения», — сказал он.

«За прошлый год создано более 300 новых сельхозкооперативов. Планируем, что в 2017 году будет создано не менее 1200», — отметил Ткачев.

Безусловно, по его мнению, «комплексное развитие сельхозпроизводства и села невозможно без решения социальных вопросов. На сегодняшний день на селе проживают около 38 млн человек. Регионам выделяются средства на газификацию, водопровод, строительство школ, фельдшерско-акушерских пунктов, спортивных сооружений, а также на приобретение жилья, в том числе для молодых семей и специалистов».

«В прошлом году на реализацию программы направлено 12 млрд рублей. В этом году выделено более 15 млрд рублей. Реализуемая федеральная целевая программа позволяет привлечь инвесторов в сельские территории и стимулирует инвестиционную активность», подчеркнул глава Минсельхоза.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Ткачев заявлял для того, чтобы успешно решать вопросы импортозамещения, нужно создать комфортные условия для жизни и работы на селе.

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Сельское хозяйство
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