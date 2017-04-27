В Латвии повысили языковые требования к покупателям земли

Рига, , 15:48 — REGNUM 26 апреля депутаты комиссии Сейма Латвии по народному хозяйству, аграрной и региональной политике при подготовке законопроекта о приватизации земли в сельскохозяйственной местности ко второму чтению решили повысить требования к знанию государственного языка к желающим приобрести латвийскую землю. Об этом сообщает портал Mixnews.lv.

Одобренное предложение предусматривает, что иностранцам необходимо будет знать латышский язык по меньшей мере на категорию B второго уровня, то есть потенциальный покупатель должен хорошо владеть разговорной речью на среднем уровне. Ранее эти требования предусматривали владение иностранцами госязыком на категорию A первого уровня.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Сейм 23 марта в окончательном чтении принял поправки к закону о приватизации земли в сельской местности, согласно которым, покупать сельскохозяйственные земли в Латвии могут только люди, владеющие латышским языком в первой степени уровня А. В свою очередь президент Латвии Раймонд Вейонис раскритиковал законопроект и вернул его в парламент на доработку.

Стоит добавить, что средний уровень 2-й степени (B2) предусматривает, что лицо может общаться на бытовые и профессиональные темы, ясно формулировать и обосновывать свое мнение, читать и понимать тексты различного содержания, может составить необходимые на работе документы (например, справки, отчеты, протоколы, извещения, акты), а также развернутые тексты на бытовые и профессиональные темы, воспринимает и понимает сказанные в естественном темпе тексты на различные темы.

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