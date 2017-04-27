Доход «Одесского припортового завода» уменьшился в 6,7 раз

Одесса, Украина, , 15:47 — REGNUM Чистый доход ПАО «Одесский припортовый завод» уменьшился на 570% в первом квартале 2017 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, пишет 27 апреля газета «Зеркало недели» со ссылкой на Нацкомиссию по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, «Одесский припортовый завод» получил чистую прибыль за январь-март 2017 года в размере 256 млн 153 тыс. гривен ($9,63 млн), что в 6,7 раз меньше, чем в 2016 году за тот же период, когда завод получил 1 млрд 718 млн 68 тыс. гривен ($64,64 млн).

Валовый убыток за указанный период 2017 года составил 35 млн 138 тыс. гривен ($1,32 млн). В 2016 году за этот же период «Одесский припортовый завод» получил валовую прибыль в размере 99 млн 935 тыс. гривен ($3,76 млн).

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Отмечается, что за первый квартал 2017 года у завода уменьшился чистый убыток — с 418 млн 649 тыс. гривен ($15,75 млн) в 2016 году до 111 млн 568 тыс. гривен ($4,2 млн) в 2017 году.

Напомним, в декабре 2016 года «Одесский припортовый завод» был остановлен из-за прекращения поставок газа от НАК «Нафтогаз Украины». После этого Фонд государственного имущества (ФГИ) попытался продать завод, однако безуспешно.

В марте завод вновь начал функционировать после двух месяцев простоя в 2017 году. В апреле ФГИ повторно выставил завод на продажу, рассчитывая передать завод новому владельцу к концу 2017 года.

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