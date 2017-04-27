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Программа импортозамещения в сельском хозяйстве работает — Ткачев

Экономика

Импорт продовольствия сократился на 6%

Фермерский рынок
skeeze
Фермерский рынок

Москва, 27 апреля 2017, 15:32 — REGNUM  В товарообороте сельхозпродукции с другими странами наблюдается позитивный тренд. Программа импортозамещения в сельском хозяйстве работает. Об этом сегодня, 27 апреля, заявил министр сельского хозяйства Александр Ткачев на заседании правительства РФ.

«Импорт продовольствия сократился на 6%. За год на 16% сократились поставки мяса, поставки мяса птицы — на 12%, рыбы — на 10%, яблок — на 20%, свежих овощей — на 28%. По итогам года основными товарными позициями в структуре импорта стали: молочная продукция — 7%, говядина — 4,5%, рыба и морепродукты — 5,6%, овощи — 5,6%, фрукты, прежде всего цитрусовые», — привел цифры Ткачев.

«Рост производства создал стимулы для сельхозпредприятий к расширению рынков сбыта за рубежом. Экспорт увеличился на 5% — до 17 млрд долларов. Речь идёт о наших основных экспортных позициях: зерно, растительное масло, рыба», — отметил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Ткачев заявлял, что будущее России — в развитии личных подсобных хозяйств и фермерского движения. Он отметил, что 5−7 лет потребуется для того, чтобы Россия вышла на 100% уровень продовольственной безопасности.

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Импортозамещение
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