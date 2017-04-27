Минсельхоз назвал основные позиции в структуре импорта

Москва, , 15:17 — REGNUM Глава Минсельхоза Александр Ткачев констатировал сокращение импорта сельхозпродукции.

«Программа импортозамещения в сельском хозяйстве работает. Импорт продовольствия сократился на 6%», — привел данные министр на заседании правительства.

Так, по его словам за 2016 год на 16% сократились поставки мяса, поставки мяса птицы — на 12%, рыбы — на 10%, яблок — на 20%, свежих овощей — на 28%.

«По итогам года основными товарными позициями в структуре импорта стали: молочная продукция — 7%, говядина — 4,5%, рыба и морепродукты — 5,6%, овощи — 5,6%, фрукты, прежде всего цитрусовые», — проинформировал он министров.

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