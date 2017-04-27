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Минсельхоз ищет новые рынки для экспорта

Экономика

С 2017 года заработает программа «Экспорт продукции АПК»

Москва, 27 апреля 2017, 15:13 — REGNUM  Глава Минсельхоза Александр Ткачев сообщил о росте экспорта, РФ нарастила эксперт зерна и рыбы.

«Экспорт увеличился на 5% — до 17 млрд долларов. Речь идет о наших основных экспортных позициях: зерно, растительное масло, рыба», — сказал министр на совещании правительства.

Кроме того, в 2016 году существенно выросли объемы поставок пшеницы, кукурузы, риса, соевых бобов, растительных масел, в четыре раза увеличились поставки свинины, почти в два раза — поставки мяса птицы, отметил Ткачев.

Министр рассказал, что для увеличения объема экспорта отечественной продукции планируется в 2017 году приступить к работе в рамках приоритетного проекта «Экспорт продукции АПК». Задачи — проанализировать потенциальные рынки сбыта, оказать сельхозтоваропроизводителям поддержку в продвижении на зарубежных рынках, провести работу вместе с Россельхознадзором по снятию фитосанитарных, ветеринарных и других барьеров.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, накануне глава Минсельхоза назвал оптимальный для экспорта российской сельхозпродукции курс доллара — в 60−65 рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Минсельхоза назвал оптимальный для экспорта курс доллара

Читайте развитие сюжета: Минсельхоз назвал основные позиции в структуре импорта

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