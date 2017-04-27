Банк России повысил курсы доллара и евро

Москва, , 15:11 — REGNUM Официальные курсы доллара США и евро выросли к рублю на 28 апреля, свидетельствуют данные Банка России.

Курс доллара вырос к рублю на 65,76 копейки и составил 56,9707 рубля. Евро подорожал к рублю на 66,12 копейки — до 62,1664 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара плюс 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на 28 апреля, подорожала до 59,3088 рубля (+65,93 копейки).

По состоянию на 15:05 мск биржевой курс доллара составил 57,0123 рубля (— 0,1412), курс евро — 62,60 (+0,113).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 апреля министр сельского хозяйства России Сергей Ткачев заявил, что оптимальным для экспорта российской сельхозпродукции является курс доллара в 60−65 рублей.

Читайте подробнее: Глава Минсельхоза назвал оптимальный для экспорта курс доллара27 апреля российский вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что рубль будет выведен к равновесному курсу снижением ключевой ставки Банком России.

Читайте ранее в этом сюжете: Доллар постепенно придет к 60 рублям — Дворкович