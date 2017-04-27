Четверг, 27 Апреля 2017 года
16:06:41 МСК

Банк России повысил курсы доллара и евро

Экономика

Официальный курс доллара вырос к рублю на 65,76 копейки

Валюта
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Валюта

Москва, 27 апреля 2017, 15:11 — REGNUM  Официальные курсы доллара США и евро выросли к рублю на 28 апреля, свидетельствуют данные Банка России.

Курс доллара вырос к рублю на 65,76 копейки и составил 56,9707 рубля. Евро подорожал к рублю на 66,12 копейки — до 62,1664 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара плюс 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на 28 апреля, подорожала до 59,3088 рубля (+65,93 копейки).

По состоянию на 15:05 мск биржевой курс доллара составил 57,0123 рубля (— 0,1412), курс евро — 62,60 (+0,113).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 апреля министр сельского хозяйства России Сергей Ткачев заявил, что оптимальным для экспорта российской сельхозпродукции является курс доллара в 60−65 рублей.

Читайте подробнее: Глава Минсельхоза назвал оптимальный для экспорта курс доллара27 апреля российский вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что рубль будет выведен к равновесному курсу снижением ключевой ставки Банком России.

Читайте ранее в этом сюжете: Доллар постепенно придет к 60 рублям — Дворкович

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Курсы валют
Главное сегодня
NB!
27.04.17
Анастасия СуховерковаКипрский конфликт: противостояние перешло в море
НикосияКипр Кипрский конфликт Политика
NB!
27.04.17
Игорь БекшаевЗахоронение Ленина церковными канонами не регулируется
МоскваРоссия Вера и современный мир Общество
NB!
27.04.17
Станислав СтремидловскийЧернобыльская АЭС снова загрязнена – теперь львовским мусором
КиевУкраина Обзоры украинской региональной прессы Политика
NB!
27.04.17
Приманка для населения: граждане оплатят дефицит бюджета?
МоскваРоссия Банковское дело Экономика
NB!
27.04.17
Багровые воды: В реку Сочи сливали краску
КраснодарРоссия Проблемы экологии Общество
NB!
27.04.17
Пособник власовцев Оболенский — «реабилитации не подлежит»
ЧелябинскРоссия Преступления против памяти о Великой Отечественной войне Политика
NB!
27.04.17
Выборы во Франция: Во что играет Жан-Люк Меланшон? – Le Parisien
ПарижФранция Выборы президента Франции Политика
NB!
27.04.17
Ле Пен взяла хороший старт перед вторым туром — опрос
ПарижФранция Выборы президента Франции Политика
NB!
27.04.17
Румыния — Венгрия: «историческая война» к 100-летию оккупации Трансильвании
БухарестРумыния Борьба венгров Румынии (Трансильвании) за самоопределение Политика
NB!
27.04.17
Киев решил заблокировать телеканалы ДНР, ЛНР и России
КиевУкраина Антироссийская пропаганда на Украине Политика
NB!
27.04.17
Военный Донбасс: ВСУ хотят отключить воду ДНР
КиевУкраина Война на Донбассе: главное Политика
NB!
27.04.17
Ашот ПогосянРоссийский футбол в худшем состоянии, чем был когда-либо
МоскваРоссия Проект «Люди России» Культура
NB!
27.04.17
42 нарушения режима тишины в ДНР: сводка боевых действий за сутки
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Происшествия
NB!
27.04.17
Санкции на Россию уже не влияют — СПЧ ООН
МоскваРоссия Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
27.04.17
Самара 1 мая: участники марша протеста пойдут с праздничной демонстрацией
СамараРоссия Акции протеста льготников в Самарской области Политика
NB!
27.04.17
Администрация Севморпути может стать единым арктическим оператором
МоскваРоссия Развитие российской Арктики Политика
NB!
27.04.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMВ ЕС через еврейское кладбище: обзор инфраструктуры Украины
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
27.04.17
«Дома для подтопленцев в Хабаровском крае непригодны для проживания»
ХабаровскРоссия Строительство жилья Экономика
NB!
27.04.17
Лететь в Египет еще не время, считают 70% жителей России: опрос
МоскваРоссия Приостановка авиасообщения с Египтом Общество
NB!
27.04.17
МИД Франции опубликовал «доказательства» вины Асада в химатаке в Идлибе
ПарижФранция Ракетный удар США по авиабазе «Шайрат» в Сирии Политика
NB!
27.04.17
На решение всех проблем многодетных семей в бюджете Краснодара денег нет
КраснодарРоссия Проблемы многодетных семей Общество
NB!
27.04.17
Плавали плохо: Глава Хакасии неожиданно отправил в отставку правительство
АбаканРоссия Отставки и назначения Политика
ещё главное