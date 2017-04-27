«Май может оказаться непредсказуемым для рубля»

Москва, , 15:11 — REGNUM После бурного роста в I квартале и особенно в марте 2017 года рубль в апреле показал снижение к основным валютам. Так, в апреле рубль понизился к доллару на 1,5% до 56.98 руб./доллар, а к евро подешевел на целых 3.6%, вновь вернувшись на уровни выше 62 руб./евро. Этому способствовали как небольшое понижение цены нефти (на 1.9%), так и геополитические риски, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова, давая прогноз по курсам валют на май.

«Среди геополитических рисков основными стали, во-первых, странный ракетный удар, который США нанесли по военной базе сирийской правительственной армии, а во-вторых, итоги первого тура президентских выборов во Франции, где в лидеры вышел проевропейский и проамериканский кандидат Эммануэль Макрон. «Пророссийский» кандидат Марин Ле Пен вышла во второй тур выборов, но социологи и французская пресса пророчат ей поражение. Динамика рубля к доллару в апреле совпала с нашими ожиданиями, что касается динамики рубля к евро, то курс евро оказался немного выше, чем мы ожидали, тем не менее, евро представляется сильно перекупленным по отношению к рублю и доллару при том, что второй тур президентских выборов во Франции, назначенный на 7 мая, может еще преподнести сюрпризы», — пояснила Мильчакова.

Кроме того, по ее мнению, на динамику курса рубля и мировых валют в мае, кроме окончательных итогов президентских выборов во Франции, могут оказать воздействие следующие события:

«3 мая состоится заседание комитета по открытым рынкам ФРС, где будет в очередной раз решаться вопрос о действиях ФРС в отношении процентной ставки. Скорее всего, процентная ставка в США будет в 2017 году повышена еще дважды, как и обещала глава ФРС Джанет Йеллен, однако, пока неочевидно, что ФРС примет такое решение именно на заседании 3 мая. Скорее всего, новый этап повышения ставки произойдет уже в июне. Соответственно, доллар в мае, если ставка не будет повышена, может краткосрочно подешеветь к мировым валютам, в том числе и к рублю.

19 мая состоятся президентские выборы в Иране. Действующий президент Хасан Рухани будет избираться на второй срок, и пока, как прогнозируют местные политологи, у него самые высокие шансы на победу. Однако оппозиционных кандидатов тоже достаточно много, и они сдаваться не намерены. Победа действующего президента будет означать сохранение текущего политического курса Ирана — сотрудничество с Россией в области борьбы с терроризмом в Сирии и нежелание слишком сильно обострять отношения с Западом, поскольку Иран совсем недавно избавился от санкционного режима, не позволявшего экспортировать нефть. Для России, в том числе для обменного курса рубля, было бы выгодно сохранение статус-кво, то есть продолжение политики действующего президента.

24 мая ОПЕК, а также некоторые независимые производители нефти, будут решать вопрос о продлении соглашения о сокращении добычи «черного золота». Ранее представители Саудовской Аравии, крупнейшего нефтедобытчика в мире, заявляли, что готовы участвовать в продлении соглашения. Неожиданно о желании присоединиться к соглашению заявил и Иран, хотя раньше твердо обещал в этом процессе не участвовать, чтобы не потерять долю рынка. Позиция России и Казахстана пока не вполне ясна. Но если соглашение будет продлено, то это позволит нефти выйти на новый уровень роста. Цена на нефть, если она в мае не опустится ниже $50 за баррель, будет способствовать тому, что курс рубля по-прежнему будет иметь тенденцию к укреплению.

26−27 мая в итальянском Таормине пройдет саммит G7. Саммит, как и предыдущие встречи «большой семерки», обещает быть чисто декларативным и имиджевым мероприятием, однако, его принципиальным отличием от прошлых саммитов станет «дебют» Дональда Трампа в качестве недавно вступившего в должность президента США. Вероятно, Трамп сделает ряд заявлений, которые могут повлиять на курс доллара и других мировых валют, однако, из-за его непредсказуемости трудно даже предполагать, какими могут быть эти заявления».

«Исходя из этих событий, можно предположить, что в мае доллар будет торговаться в коридоре 55−60 руб./доллар, а евро — на уровнях в 59−63 рубля», — считает эксперт.