Медведев: На развитие промышленности в 2017 году выделено 80 млрд рублей

Москва, , 15:10 — REGNUM На поддержку российской промышленности в 2017 году будет выделено более 80 млрд рублей. Об этом в ходе заседания правительства заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, государственная поддержка призвана стимулировать дальнейший рост в этом секторе экономики. Средства будут направлены на поддержку машиностроения, легкой промышленности и других обрабатывающих отраслей.

«Для того, чтобы они развивались и дальше выделяется более 80 млрд рублей», — сказал Медведев, напомнив о росте, которые показал промышленный сектор.

Также деньги предназначены на обеспечение предприятий доступными кредитами, на замещение импорта и создание современных производств в России. Еще 2,5 млрд распределяется на строительство и ремонт дорог в семи регионах.

Средства поступят в Бурятию, Тыву, Калининградскую, Ростовскую, Костромскую, Рязанскую и Ярославскую области. На формирование комфортной городской среды будет выделено 5 млрд рублей.

«В ближайшие годы проведем масштабную работу по благоустройству дворовых территорий, пешеходных зон, скверов, парков. Сейчас все регионы активно включились в этот процесс», — заключил глава правительства.