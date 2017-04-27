Счетная палата: В Дагестане были использованы незаконно 2,126 млрд рублей

Махачкала, , 15:23 — REGNUM Счетная палата Дагестана выявила бюджетно-финансовые нарушения на общую сумму 6,17 млрд рублей. Об этом 27 апреля доложил в своем отчетном докладе за 2016 год перед депутатами Народного собрания председатель ведомства Билал Джахбаров.

Наибольшая часть нарушений приходится на долю незаконного использования бюджетных средств — около 2,126 млрд рублей. В остальном они связаны с неэффективным использованием — 718,9 млн рублей, нарушением законодательства о контрактной системе — 540,1 млн рублей, превышением норматива на содержание органов управления — 222,9 млн рублей и нецелевым использованием денежных средств — 106,8 млн рублей.

Джахбаров привел в пример факт, когда более 51 млн рублей были выделены в качестве грантовой поддержки 48 фермеров, которые впоследствии прекратили заниматься сельским хозяйством.

Всего проверка Счетной палаты охватила 17 министерств и ведомства, а также 30 муниципалитетов. В результате 21 чиновник был уволен, а 197 привлечены к дисциплинарной ответственности. В бюджет республики возвращено 98 млн рублей.

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Счетная палата РФ: Госдолг Дагестана вырос до 17 млрд рублей

Как сообщало ИА REGNUM, объем доходов и расходов бюджета Дагестана в 2016 году составил 81,518 млрд рублей. Из них на долю федеральных дотаций приходится 58,1 млрд рублей. В 2015 году при исполнении бюджета республики Счетная палата России выявила финансовые нарушения на 857 млн рублей. По итогам проверки были подготовлены девять обращений в суд, а также обращения в правительство страны и правоохранительные органы.