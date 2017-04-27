Приманка для населения: граждане оплатят дефицит бюджета?

Москва, , 14:44 — REGNUM В первый день продаж облигаций федерального займа (ОФЗ) для физлиц, граждане по всей России выразили желание приобрести порядка 1 тыс. ценных бумаг общим объемом 912 млн рублей. Об этом сообщили ИА REGNUM 27 апреля в пресс-службе Уральского отделения Сбербанка.

Если спрос сохранится на текущем уровне, то, по оценке банка, уже в ближайший месяц он разместит облигации объемом 7,5 млрд рублей, а количество клиентов может составить десятки тысяч. Впрочем, эксперты предупреждают граждан: народные облигации — достаточно неоднозначный и, порой, рискованный способ хранить сбережения.

Средства могут не вернуть

26 апреля Министерство финансов запустило продажу ОФЗ для граждан, которые можно приобрести в отделениях Сбербанка и ВТБ 24. В общей сложности, ведомство выпустило на продажу 15 млн облигаций, номиналом 1 тыс. рублей каждая. Каждый гражданин может приобрести от 30 до 15 тыс. облигаций на срок до трех лет. За каждые полгода держатель ОФЗ будет получать проценты, однако выплачивать их начнут только через год. Ставка первого полугодового купона составит 7,5% годовых, ставка каждого следующего будет увеличиваться на 0,5 процентных пунктов. Таким образом, средняя доходность по ОФЗ за три года составит порядка 9% годовых, при условии, что гражданин не продаст бумаги за три года.

Доход в 9% выглядит привлекательно — это выше, чем проценты по депозиту или сберегательному сертификату, отмечает профессор кафедры прикладной макроэкономики НИУ ВШЭ Игорь Николаев.

«Но не надо забывать, что из этих 9% нужно вычесть комиссионные, которые взимаются банком при продаже облигаций — они могут составлять от 0,5% (при покупке ОФЗ на сумму более 300 тыс. рублей) до 1,5% (при покупке ОФЗ на сумму менее 50 тыс. рублей)», — напоминает он. Впрочем, даже после комиссионных вычетов, народные облигации с точки зрения дохода будут немного выгоднее, чем вклады.

«Но между облигациями и депозитами есть одна большая разница: если открыть вклад, деньги остаются в банке и условия их хранения известны изначально. В случае с облигациями, банк — только агент, а государство берет деньги в долг — и, несмотря гарантии, всегда сохраняется риск того, что в момент погашения облигаций, государство может не вернуть средства», — считает Николаев. Поэтому, считает он, гораздо надежнее сегодня открыть вклад с депозитом в госбанке.

Непредсказуемые три года

Подводные камни любых облигаций и ценных бумаг — их цена всегда колеблется в зависимости от конъюнктуры рынка, отмечает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.

«Сегодня мы стоит на пороге снижения ключевой ставки Центробанка и цены на облигации должны пойти вверх в ближайшее время. Но на горизонте трех лет движение возможно в разные стороны и, в случае досрочного погашения облигаций, ценовая конъюнктура для держателя бумаг может быть весьма неблагоприятной», — отмечает она.

Три года — действительно долгий срок в условиях довольно нестабильной экономики, соглашается с Орловой профессор НИУ ВШЭ Николаев. В частности, за это время может сильно измениться курс рубля, предполагает он.

«С учетом нынешней ситуации, этот риск достаточно существенен — в течение этих трех лет нас ждет как минимум одно резкое ослабление рубля. А если курс сильно изменится, то рубли, которые держатели ОФЗ получат через три года владения ими, в пересчете на доллары могут составлять меньшую сумму», — считает он.

Деньги для бюджета

Народные облигации — не тот финансовый инструмент, который нужен населению, уверен зампредправления Локо Банка Андрей Люшин.

«ОФЗ нельзя покупать в рамках индивидуального инвестиционного счета — то есть, с них нельзя получить налоговый вычет. Такие облигации также невозможно продать на вторичном рынке. Поэтому, учитывая все ограничения и нюансы, физлицам лучше пользоваться привычными вкладами», — считает Люшин.

Между тем, Минфин неоднократно рассказывал про преимущества облигаций — глава ведомства называл народные ОФЗ весьма интересным финансовым инструментом для граждан. Такие оценки не удивляют Игоря Николаева из НИУ ВШЭ.

«Государству нужны деньги — бюджет у нас, как известно, дефицитный, а у граждан на депозитах эти деньги есть — например, в феврале этого года, на банковских вкладах скопилось порядка 24 трлн рублей», — отмечает Николаев.

По его словам, о большом объеме скопившихся средств на счетах физлиц уже неоднократно заявляли «высокопоставленные российские чиновники».

«В момент, когда бюджет дефицитный, а у граждан есть деньги, государству захотелось взять у населения в долг», — подчеркивает Николаев.