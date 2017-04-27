В Псковской области на ремонт дорог в 2017 году направят 4,3 млрд рублей

Псков, , 14:37 — REGNUM В Псковской области расходы регионального дорожного фонда в 2017 году составят 4,3 млрд рублей, из которых 3,5 млрд рублей пойдёт на сеть региональных автомобильных дорог и 800 млн рублей — на местные дороги. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, об этом сегодня, 27 апреля, в рамках парламентского часа на сессии Псковского областного собрания депутатов заявил председатель областного комитета по транспорту Виталий Голиков.

По его словам, запланировано восстановить верхний изношенный слой асфальтового покрытия на дорогах протяженностью 90 км, вырубить кустарники и восстановить кюветы в каждом районе области, заменить и отремонтировать 25 водопропускных труб в 14 муниципалитетах, установить пешеходные ограждения в 10 районах Псковской области.

Планируется завершить ремонт четырёх мостов: через ручей Барановский в Псковском районе, реку Ловать в Усвятском районе, через ручей на участке дороги Порхов — Успенье в Порховском районе и реку Кебь в Стругокрасненском районе. Кроме того, планируется начать ремонт ещё четырёх мостов в Островском, Бежаницком, Порховском и Себежском районах с окончанием этих работ в 2018 году.

В Порховском, Пушкиногорском, Дновском и Великолукском районах планируется реконструировать четыре региональные дороги общей протяженностью 31 км. На эти цели будет направлено более 644 млн рублей (в том числе 356 млн рублей из федерального бюджета).

По данным Голикова, в 2016 году размер дорожного фонда составлял более 4,6 млрд рублей, из которых около 2 млрд рублей направили на региональные дороги и 1,2 млрд рублей — на местные. Почти треть фонда (около 1,4 млрд рублей) была направлена на содержание и сохранение дорожной сети. За счет этих средств отремонтировано более 117 км автодорог общего пользования в 19 районах области.