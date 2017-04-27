Пермь: Оборонные заказы — под угрозой срыва

Пермь, , 14:11 — REGNUM В Перми с 24 апреля приостановлено производство продукции оборонного назначения на ФГУП «Машиностроительный завод им. Ф.Э. Дзержинского». Предприятие не смогло своевременно (с 17 по 23 апреля) оформить новую лицензию ФСБ на гостайну, сообщает ряд СМИ.

По словам исполнительного директора Машиностроительного завода им. Ф.Э. Дзержинского Егора Заворохина, причиной срыва периода оформления документов стало задержание 19 апреля заместителя директора по безопасности Александра Сентябова (по подозрению в особо крупном мошенничестве). Именно он занимался вопросами оформления лицензии, сообщает деловая газета «Бизнес класс».

В простое находятся два цеха, остановлены испытательные работы, около 400 людей вынуждено отправлены в отпуск. Предприятие планирует вернуть лицензию до наступления майских праздников, иначе под угрозой срыва оказываются 24 действующих гособоронзаказа, сообщает издание «Коммерсантъ».

Профсоюз ЗиДа направил письмо врио губернатора Пермского края Максиму Решетникову и главному федеральному инспектору по Пермскому краю Игорю Цветкову, в котором просит вмешаться в ситуацию вокруг предприятия.

Между тем, по словам пресс-секретаря завода Константина Кякинена, у предприятия уже отозван один заказ на производство 52-х специзделий стоимостью 500 млн рублей от АО «ВМП «Авитек».