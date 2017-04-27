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В Узбекистане началось строительство нефтеперерабатывающего комплекса

Экономика

Комплекс в Джизаке должен будет ежегодно производить более 3,7 миллиона тонн моторного топлива, более 700 тысяч тонн авиационного керосина и 300 тысяч тонн сопутствующих нефтепродуктов

Ташкент, 27 апреля 2017, 14:15 — REGNUM  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 27 апреля принял участие в церемонии закладки первого камня в строительство современного нефтеперерабатывающего комплекса в Джизакской области, сообщает УзА.

Сообщается, что нефтеперерабатывающий комплекс был спроектирован при участии ведущих международных компаний и специалистов с учетом передовых технологий глубокой переработки углеводородного сырья. Планируется, что комплекс будет ежегодно производить более 3,7 миллиона тонн моторного топлива, более 700 тысяч тонн авиационного керосина и 300 тысяч тонн сопутствующих нефтепродуктов.

В проекте также учтены международные нормы и стандарты по обеспечению промышленной и экологической безопасности.

Планируется, что новое предприятие создаст более двух тысяч рабочих мест для квалифицированных специалистов, более 14 тысяч человек будут заняты на вспомогательных производствах и в сфере услуг. Также будет создана современная дорожно-транспортная, коммуникационная и социальная инфраструктура, что повлияет на жизнь всего региона.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, Узбекистан достиг договоренности с казахстанской стороной об использовании нефтепровода «Омск-Павлодар-Чимкент» для снабжения своих нефтеперерабатывающих заводов.

В настоящее время общая мощность трех нефтеперерабатывающих заводов страны — Бухарского НПЗ, Ферганского НПЗ и Алтыарыкского НПЗ — составляет 11,12 миллиона тонн, однако предприятия загружены лишь на 60% из-за нехватки сырья.

Напомним, в Узбекистане (кроме Ташкента и Ташкентской области) наблюдается системный дефицит бензина, в регионах им торгуют по цене, вдвое превышающей государственные тарифы.

Также сообщалось, что с октября 2016 года цены на автозаправочных станциях Узбекистана выросли более чем на 30%. Власти Узбекистана пояснили при этом, что цены на бензин повышены «в целях исправления сложившейся ситуации с дефицитом топлива и пресечения незаконных действий некоторых граждан».

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Экономика Узбекистана
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