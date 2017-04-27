Реальная зарплата в Белоруссии «нащупала дно»

Минск, , 13:58 — REGNUM Речи о серьезном росте или восстановлении зарплат в Белоруссии пока не идет, заявил 27 апреля старший аналитик трейдинговой компании «Альпари» Вадим Иосуб, сообщает UDF.by.

Аналитик прокомментировал официальную статистику, согласно которой в первом квартале текущего года в Белоруссии выросли зарплаты на 1% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

По его словам, текущий рост скорее означает, что «реальная зарплата нащупала дно после длительного, в течение двух лет, падения». Иосуб отметил, что сегодня зарплата жителей Белоруссии гораздо ниже, чем была в конце 2014 года.

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Как считает эксперт, в ближайшем будущем зарплата может колебаться в районе нескольких процентов, однако это еще не будет означать, что экономика страны начала улучшаться. Иосуб добавил, что окончательно сказать о «достижении дна» экономикой Белоруссии пока нельзя.

«Произошел разовый рост ВВП и средней зарплаты после целого ряда отрицательных показателей, поэтому тяжело судить, что негативная тенденция сломлена, перешла в позитивную или хотя бы нащупала дно», — сказал эксперт.

Напомним, Национальный статистический комитет Белоруссии ранее опубликовал статистику, согласно которой в республике в первом квартале 2017 года на 1,6% уменьшилось число занятых в экономике жителей по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

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