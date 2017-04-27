Латвия покупает у Австрии подержанные самоходные гаубицы

Рига, , 13:36 — REGNUM Министр обороны Латвии Раймонд Бергманис подписал договор о приобретении 47 единиц 155-миллиметровых гаубиц серии «M109». Подержанная австрийская техника обойдется латвийским налогоплательщикам примерно в 6 млн евро, сообщает портал Rus.delfi.lv.

Поставка планируется осенью 2017 года. В свою очередь латвийских военнослужащих будут обучать использованию техники в Австрии.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, бывший командующий Национальными вооруженными силами Юрис Далбиньш заявлял, что нет оснований подвергать сомнению необходимость приобретения Латвией гаубиц, поскольку планы министерства обороны о покупке оружия согласованы с НАТО.

Напомним, к 2018 году Латвия планирует увеличить оборонный бюджет до 2% от ВВП, что является минимальным требованием со стороны НАТО.

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